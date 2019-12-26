Деньги - зло: Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через бумажные купюры

Сняв деньги в банкомате или получив заработную плату бумажными купюрами, можно заразиться гриппом.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», - сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что в некоторых государствах для снижения риска заболевания деньги печатают на бумаге с антисептическими свойствами, а в Японии банкноты стирают в специальной машине при температуре 200 градусов.

Также в Роспотребнадзоре рассказали о некоторых заблуждениях о гриппе. Так, по словам специалистов, лечить заболевание антибиотиками неэффективно, потому как они действуют только на бактерии, а грипп вызывают вирусы, которые не имеют с ними ничего общего.

При удовлетворительном самочувствии не рекомендуется употреблять жаропонижающие средства. Это следует делать лишь при температуре выше 39 градусов, потому как нормальная температура тела способствует распространению вируса гриппа. Также во время болезни нельзя принимать аспирин, особенно детям - это может закончиться летальным исходом, сказано на сайте Роспотребнадзора.