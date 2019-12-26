Сгоревшему Нотр-Даму грозит обрушение

Собору Парижской Богоматери в Париже грозит обрушение, заявил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове Associated Press.

По его словам, причиной обрушения могут стать строительные леса.

«Существует 50%-я вероятность того, что строительные леса упадут на три свода, так что здание все еще очень хрупкое», - сказал он.

Впервые после Великой французской революции конца XVIII века в храме не состоялись рождественские службы, сказал настоятель.

Шове предположил, что реставрационные работы начнутся не раньше 2021 года. Хотя президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить собор в течение пяти лет. Архитекторы называют данные сроки маловероятными.

Это не первые угрозы обрушения «визитной карточки Франции». В августе из-за жары были зафиксированы падения камней со сводов нефа.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля, его тушили в течение 12 часов и полностью ликвидировали только на следующий день. Огонь уничтожил большую часть шпиля, треть крыши здания и легендарные часы.

По предварительной информации, возгорание началось в районе шпиля собора, причины пожара пока неизвестны. Россия наряду с другими государствами предложила свою помощь в восстановлении собора.