«Не больше суток!»: эксперты назвали сроки хранения салатов

Салаты относятся к скоропортящимся блюдам, так как используемые для приготовления ингредиенты после смешивания не подвергаются никакой термической обработке, считают специалисты инспекции по качеству питания.

Заправлять салаты майонезом и другими соусами рекомендуется непосредственно перед подачей на стол, так как это позволит увеличить срок их хранения до 24 часов, уточняет эксперт МосГИК Валентина Семенова.

Срок годности «слоеных» блюд, таких как «Селедка под шубой» и «Мимоза» составляет максимум 18 часов.

В салаты «Оливье» или «Столичный» не стоит сразу добавлять свежие огурцы, добавляет Семенова.

«Дольше всего хранятся салаты из маринованных, квашенных и соленых овощей, срок их хранения составляет 36 часов», - сказала Елена Павлова РИА Новости.

По ее словам, закуски с консервами или яйцами нужно употребить в течение 6 часов, с рыбой и морепродуктами, а также заправленные салаты из свежих овощей и фруктов, с добавлением мяса, птицы и копченостей – в течение 12, без заправки – до 18 часов.