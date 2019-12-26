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Двадцать лет назад, или иногда они возвращаются: где сейчас кумиры молодежи 90-х

Александра Арсентьева
09:00 26.12.2019
Двадцать лет назад под песни этих артистов мы провожали уходящее тысячелетие, их хиты звучали отовсюду. Казалось - молодость, деньги, успех, талант, толпы поклонников будут вечными, но спустя какое-то время эти исполнители исчезли с телеэкранов, а их композиции пропали из радиоэфиров. В преддверии нового десятилетия «Звезда» решила выяснить, как сложились судьбы некогда любимых исполнителей.
Двадцать лет назад, или иногда они возвращаются: где сейчас кумиры молодежи 90-х
© Фото: Группа Андрея-Губина, Вконтакте, Anatoly Lomokhov, Global Look Press, Дмитрий Коробейников РИА Новости, nikolaynoskov_official, otpetyemoshenniki, Instagram

Андрей Губин

© Андрей Губин, Instagram, Группа Андрея Губина, Вконтакте

Этот артист стал известным в середине 90-х, а конец тысячелетия считается пиком его карьеры. Губин выпускал хит за хитом - «Лиза», «Зима-холода», «Облака» - и казалось, так будет всегда, но в начале нулевых певец резко пропал с телеэкранов. По словам Губина, в середине 2000-х врачи поставили ему диагноз - левосторонняя прозопалгия лица - болезнь нервной системы, из-за которой он испытывал постоянные боли, поэтому не мог вести активную гастрольную деятельность и появляться на людях.

В середине декабря продюсер артиста Тарас Ващишин заявил, что Губин собирается вернуться на сцену. Точные сроки представитель певца не обозначил, но не исключил возможности, что Губин может даже отправиться в тур.

Алена Апина

© Natalya Loginova Russian Look, Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Она начинала как солистка группы «Комбинация». В начале 90-х Апина занялась сольным творчеством, практически все ее песни моментально становились хитами - «Электричка», «Москвичи», «Тополя». Прибавила популярности певице композиция «Лунные ночи», записанная совместно с Муратом Насыровым.

После рождения дочери в 2001 году Апина почти прекратила свои выступления.

Последние три года поклонники лицезреют новую Апину - артистка выпустила несколько откровенных видеоклипов. Из-за своих работ певица не раз становилась жертвой хейтеров - они обвиняли исполнительницу в пошлости и вульгарности.

«Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей, гордиться дочерью студенткой и улыбаться отражению в зеркале и выкладывать такие свежие фото! А все остальное - просто цифры, мишура и чьи-то (не ваши!) правила!» - написала Апина в своем Instagram накануне своего юбилейного дня рождения.

Шура

© Дмитрий Коробейников, РИА Новости, Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Пик популярности этого артиста приходится на конец 1990-х годов. Шура приобрел известность благодаря эпатажным манерам и необычной внешности. В конце тысячелетия он выпустил такие известные композиции, как «Отшумели летние дожди», «Твори добро» и «Холодная луна», которые до сих пор любимы слушателями.

В начале 2000-х годов Шура вставил зубы, которые ранее у него отсутствовали, и начал борьбу с наркозависимостью. Кроме того, известный артист страдал от онкологии, которую сумел побороть. 

Сейчас певец ведет активную гастрольную жизнь, не забывая делиться интересными публикациями со своими подписчиками в Instagram. 

Марина Хлебникова

© Natalya Loginova Russian Look Globallookpress, marina_hlebnikova_official Instagram

Исполнительница песен «Чашка кофею» и «Дожди» после триумфальной эпохи конца 90-х вдруг в начале 2000-х все реже стала появляться в радиоэфире и на экранах. Хлебникова пробовала свои силы в качестве ведущей и актрисы в различных проектах. Но к началу 2010-х годов исполнительница пропала из поля зрения. Одни говорили, что это связано с проблемами с алкоголем, другие - что певица скрывается из-за неудачно сделанной операции.

Недавно Хлебникова появилась на одном из ток-шоу, шокировав публику изменившейся внешностью. По ее словам, болезненная худоба - это последствия болезни и тяжелых переживаний после смерти бывшего мужа, которую артистка с трудом пережила.

Год назад певица завела страничку в Instagram, на ней она делится подробностями из своей жизни. Нередко Хлебникова выкладывает публикации с разных выступлений и телепрограмм.

Николай Трубач

© Natalya Loginova Russian Look Globallookpress, TrubachNikolay Facebook

В конце 90-х он мгновенно стал популярен благодаря песне «Пять минут». Трубач закрепил успех благодаря дуэту с Борисом Моисеевым. Провокационная песня «Голубая луна» вознесла исполнителей на вершины хит-парадов. В 2000-х Трубач продолжал записываться и выпускать альбомы, но прежней популярности они не принесли. После громкой славы певец пропал со сцены, виной чему стали серьезные проблемы со здоровьем - из-за плотного гастрольного графика Трубач запустил воспаление легких, поэтому артист принял решение заняться собой и оставить карьеру.

Сегодня, судя по официальной странице певца в Facebook, Трубач выступает в сборных концертах звезд 90-х, а также его старые хиты можно услышать на небольших площадках в рамках сольных выступлений.

Группа «Демо»

© sashazvereva, mike.lapis Instagram

В конце тысячелетия группа ворвалась во все музыкальные эфиры со своими хитами «Солнышко» и «2000». В начале нулевых группа выпускала еще песни, но они не были столь успешными. Тем не менее, коллектив существует до сих пор, правда, выступают там другие артисты. 

У тех, кто помнит, с чего начиналось «Демо», группа ассоциируется в первую очередь с Сашей Зверевой. В настоящее время 38-летняя артистка живет в США и воспитывает троих детей. Зверева занимается дизайном одежды, а также активно ведет страницу в Instagram, которая насчитывает более миллиона подписчиков.

Влад Сташевский

© vladstashevsky, Facebook

Он был секс-символом 90-х - отличные внешние данные, приятный голос, красивые клипы и романтичные песни. В начале нулевых исполнитель песен «Любовь здесь больше не живет» и «Позови меня в ночи» отовсюду исчез. Сейчас Сташевскому 45 лет; по данным СМИ, он является владельцем фирмы, которая занимается утилизацией химических отходов.

Истинные поклонники певца могут насладиться его выступлением на частных мероприятиях.

Группа «Отпетые мошенники»

© Дмитрий Коробейников, РИА Новости, otpetyemoshenniki, Вконтакте

Коллектив появился в конце 90-х годов и благодаря хитам «Люби меня, люби» и «Всяко разно» быстро стал известным. В нулевых «Отпетые мошенники» оставались на вершине славы, записывали много песен, в том числе и дуэтные композиции с Леонидом Агутиным,  ВИА «Сливки» и «A'Studio». В 2011 году году бессменное трио покинул Гарик Богомазов. 

Несмотря на ушедшую популярность, группа продолжает выступать в дуэтном составе - Сергей Аморалов и Том Хаос. В 2019 году коллектив записал новую песню с Леонидом Агутиным.

Николай Носков

© Дмитрий Коробейников РИА Новости, nikolaynoskov_official Instagram

Экс-участник группы «Парк Горького» в середине 90-х начал удачную сольную карьеру. Песни «Паранойя», «Это здорово» и «Я тебя люблю» быстро нашли отклик у слушателей. Носков в нулевых редко выпускал композиции, но практически всегда вышедшие песни становились хитами.

Несколько лет назад Носков перенес инсульт. После долгого восстановительного периода артист, наконец, исполнил новую песню «Живой». Кроме того, в начале декабря артист выступил с грандиозным концертом в Москве.

Группа «Стрелки»

© Natalya Loginova, Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Женский музыкальный коллектив задумывался как наш ответ Spice girls. Визитными карточками «Стрелок» стали песни «Ты бросил меня» и «На вечеринке».

В начале нулевых группа растеряла популярность из-за частых смен составов. Одна из солисток коллектива, Юлия Беретта, пыталась выступать сольно. Гера и Марго объединились в дуэт «Бридж», но после первой же песни группа распалась.

В 2009 году Гера и Юлия Беретта создали группу «НеСтрелки», которая прекратила существование спустя три года. 

В 2015 году «Стрелки» заявили о воссоединении коллектива. В настоящее время группа состоит из трех участниц «золотого состава»: Гера, Марго и Кэт. Они исполняют старые хиты, а также новые песни собственного сочинения.

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