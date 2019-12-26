Эксперт рассказал об ошибках при зарядке смартфона

Эксперт рассказал о распространенных ошибках при зарядке смартфона, которые разрушают его аккумулятор.

Если оставлять телефон заряжаться всю ночь и не отключать его после достижения 100% емкости батареи, то сокращается ресурс аккумулятора. Директор немецкой компании Batterie Ingenieure Доминик Шульте рассказал изданию Business Insider посоветовал заряжать гаджеты, к примеру, утром. По его словам, оптимальный заряд на устройстве должен быть в пределах 30-50%. При таком уровне ресурс батареи сокращается медленнее.



Издание отмечает, что все литий-ионные аккумуляторы так или иначе «стареют» из-за изменения химического состава, поэтому тоже имеют свой ограниченный срок службы. Однако, если пользователь смартфона планирует сменить гаджет через два года или раньше, то бережное отношение к аккумулятору может не беспокоить хозяина, считает эксперт.