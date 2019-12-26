Подорожание алкоголя и отмена советских законов: как изменится жизнь россиян с нового года

В новом, 2020 году жителей России ожидает масса перемен - от подорожания спиртных напитков до роста цен на новые машины в связи с пересмотром позиций по ставкам утильсбора. Также нас ждут изменения в начислении пособий на детей, прибавка к пенсии, увеличение МРОТ и бесплатные туалеты на вокзалах.

Рост акцизов на вино

С первого января повысятся акцизы на вино, что приведет к увеличению цен на алкоголь. Теперь винный акциз будет составлять 31 рубль за литр, последовательно вырастая на 1 рубль в 2021-м и 2022-м. Акциз на шампанское при этом будет равен 40 рублям в 2020 году.

После внесения поправок в Налоговый кодекс России акцизы для зарубежных и отечественных напитков уравняются. Также благодаря новому закону будет установлен акциз на виноматериалы. С 2020 года акциз составит 31 рубль.

Кроме того, акциз распространится на виноград, который используется для производства вина и шампанского. По словам экспертов, эти меры могут привести к подорожанию как импортного, так и отечественного вина на 5-10%.

Минимальные розничные цены на коньяк, водку и ликероводочные изделия также увеличатся. Так, стоимость на водку вырастет на 7% - до 230 рублей за пол-литра, на коньяк - на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра, на бренди - на 2,6%, до 315 рублей.

Повышение МРОТ

С первого января минимальный размер оплаты труда будет увеличен до 12 130 рублей с прежних 11 280. Рост составит 850 рублей. Отмечается, что российские субъекты могут самостоятельно устанавливать региональный МРОТ, он может быть выше федерального.

Подорожание автомобилей

С первого января повысятся ставки утилизационного сбора на транспортные средства. Ожидается, что рост составит 46,1% для автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и 145% - для машин с двигателем от 3,5 литров. Самый массовый сегмент в России - 1-2-литровые авто - ожидает повышение утильсбора на 112,4%, а ставка для транспорта массой 12-20 тонн возрастет на 18,6%.

В отношении транспортных средств, ввозимых для личного пользования, ставки не изменятся.

Защита от мошенников при покупке жилья

С нового года начнет действовать закон, который защищает от мошеннических действий покупателей недвижимости. Его одобрили в декабре Совфедом, и теперь его должен подписать президент.

Согласно закону, если при покупке жилья человек руководствовался информацией из госреестра, то он считается добросовестным. И в случае установления попыток обмана с документами недвижимость вернут собственнику. Если же взыскать денежные средства с мошенников не получается, то россияне, признанные добросовестными, могут рассчитывать на компенсацию из федеральной казны. Сумма ограничена и составляет 1 миллион рублей.

Отмена советских законов

Премьер России Дмитрий Медведев распорядился с 1 января прекратить действие нормативно-правовых актов, которые были приняты во времена СССР и РСФСР. Многие положения российской жизни до сих пор регулируются советскими законами.

Во многом речь идет о прежних санитарных нормах и о правилах контроля за производством и декрете Совнаркома СССР о восьмичасовом рабочем дне.

Бесплатные туалеты на ж/д вокзалах

Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования с первого января для пассажиров и провожающих станут бесплатными. На такой шаг власти пошли после многочисленных жалоб на стоимость похода в санитарную комнату.

В настоящее время пассажиры могут бесплатно посещать уборную на вокзале, если у них есть билет на поезд. При этом учитывается время прибытия и отправления состава.

Электронные трудовые книжки

В силу вступает закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек и переходе к электронным. Перемены начнутся с первого января, а спустя год работодатели будут оформлять новым работникам только электронные версии этого документа. Ожидается, что это уменьшит в несколько раз затраты бизнеса на работу отдела кадров.

Регистрация автомобиля

Ожидается, что с 1 января зарегистрировать новую машину можно будет не только в ГИБДД, но и в аккредитованных компаниях. Номера будут выдавать исходя из региона регистрации собственника ТС. Предполагалось, что автомобиль будет ставиться на учет в автосалонах, что облегчит жизнь покупателям, они сами смогут передавать нужные документы в ГИБДД и изготавливать номера.

Запрет на парковку микроавтобусов и грузовиков во дворах

С первого января в Москве, Петербурге и Севастополе будет запрещена парковка фургонов, микроавтобусов и грузовиков во дворах жилых домов. Указанный транспорт подлежит эвакуации и передаче его на штрафстоянку.

Эти ограничения коснутся коммерческих автомобилей юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Личные микроавтобусы под запрет не попадают.

В остальных регионах ГИБДД будет штрафовать таксистов, доставщиков еды или водителей «газелей», которые оставили машины на ночь во дворах. За такую парковку коммерческого транспорта полагается штраф от 1 до 5 тысяч рублей; это касается и физлиц, а для юридических лиц введут повышенный штраф.

Также будут штрафовать и тех, кто оставил во дворах каршеринговый транспорт.

Освобождение от налогов

С нового года освобождается от НДФЛ материальная помощь, которая выплачивается организациями (вузами), связанными с образовательной деятельностью по основным профессиональным программам, а также студентам, аспирантам, курсантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам (стажерам).

Отмена выплат по уходу за ребенком

Смехотворные 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят. С начала следующего года новые выплаты назначаться больше не будут, но для тех, кто их уже получает, отменять ничего не станут. Данная матподдержка в России действовала с 1994 года.

Пособия на детей

Намного больше семей с детьми смогут претендовать на пособия. Теперь ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, который появился на свет после 1 января 2018 года, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума в регионе, будут предоставляться до исполнения малышу трех лет.

Также с первого января вырастут детские выплаты благодаря новым лимитам, МРОТ и коэффициентам.

Прибавка к пенсии

Страховые выплаты неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. В следующем году пенсии государство будет индексировать так, чтобы опередить темпы повышения инфляции.

Ежемесячные выплаты возрастут на 1 тысячу рублей, а средний размер страховой пенсии для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход возрастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи соответственно.

Беспошлинные покупки в интернете

C 2020 года пошлинами будет облагаться купленный товар на сумму от €200. Ранее данный порог устанавливался в пределах €500. Ставка пошлины снизится до 15% от стоимости покупки с нынешних 30%.

Максимальный вес беспошлинного товара не должен превышать 31 килограмм, сверх этой нормы необходимо будет доплатить по €2 за каждый килограмм. В случае, если сразу будут превышены вес и стоимость посылки, начислят наибольшую пошлину из двух.

Валютное регулирование

С первого января в закон о валютном регулировании будут внесены изменения, которые обязывают валютных резидентов, проживающих на территории России более 183 дней, отчитываться о своих зарубежных банковских/брокерских счетах. Законодатель учел и некоторые смягчения. Отчет не надо подавать, если счет был открыт у брокера из страны ЕАЭС или CRS и если зачисления (списание/остаток) не превысили 600 тысяч рублей.