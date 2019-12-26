«Маловато»: Путин рассказал о нехватке сна
Про свой недосып он рассказал в перерыве матча Ночной хоккейной лиги одному из соперников.
© Фото: Bai Xueqi, Xinhua, Globallookpress
Президент России Владимир Путин пожаловался на недосып. Телеканал «Россия 24» показал кадры разговора российского лидера с бизнесменом Геннадием Тимченко в перерыве матча Ночной хоккейной лиги.
Предприниматель отметил, что Путин действительно устает на работе.
«Мало спал - четыре-пять часов. Маловато», - ответил ему президент.
Работать Путин будет и 31 декабря, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И в шутку сравнил рабочий график президента с «доменной печью, которую невозможно потушить».