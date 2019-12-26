Вытащил из-под колес: полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в Пятигорске

В Пятигорске сотрудник линейного отдела полиции Индрис Жангериев спас мужчину, который упал с перрона на рельсы и чуть не попал под колеса электрички.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения мужчины с платформы. После чего очевидец и полицейский спустились к нему на рельсы, и за несколько секунд до прибытия поезда, оттащили его в сторону.

По сообщению пресс-службы Управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу, другой полицейский направился в сторону приближающегося поезда, чтобы подать машинисту сигнал экстренной остановки.

Упавшего мужчину госпитализировали в городскую больницу Пятигорска, врачи диагностировали переломы двух ребер. Сообщается, что у пострадавшего есть проблемы со зрением.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность очевидца происшествия, который помогал сотруднику правоохранительных органов спасать мужчину, чтобы выразить ему благодарность.