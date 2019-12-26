Рука дяди Сэма: почему Порошенко «сделали» президентом и как США причастны к событиям на Майдане
В СБУ до сих пор хранится огромное количество записей, доказывающих участие США в событиях на Майдане в 2014. Об этом в эфире «Звезды» рассказал советник и пресс-секретарь Николая Азарова Сергей Заворотный.
В частности, у спецслужб есть запись переговоров покойного американского сенатора Джона Маккейна и бывшего посла США в Киеве Джеффри Пайетта с Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком. В разговоре сторон также упоминались имена «настоящих лидеров» Майдана - Андрея Парубия и Сергея Пашинского.
Кроме того, Заворотный рассказал, как Петр Порошенко был «избран» вдохновителями госпереворота на пост будущего президента страны.
«Майдан был настолько грязно, настолько торопливо сделан, что произошло разделение. Немножко вытащили Порошенко из грязных дел, убрали Яценюка, отдалили. И та команда, которая должна была выйти на первый план, с которой общался Маккейн, это был Пашинский, Аваков участвовал в заводе снайперов, это был Парубий. Вот эта команда должна была все совершить «грязными руками». Тот эшелон, который выходит во второй половине Майдана, в декабре, на первый план. А остальные, в том числе Яценюк, уходят дальше. Яценюка лоббировала тогда Нуланд, она считала его президентом, это был ее любимчик. Он был умница, грамотный, начитанный, с хорошим бэкграундом, был министром экономики Крыма в свое время, поэтому Яценюк рассматривался как кандидат. Но были сделаны опросы общественного мнения внутренние, которые показали, что наиболее популярной фигурой становится Порошенко», - рассказал Заворотный.