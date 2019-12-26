Рука дяди Сэма: почему Порошенко «сделали» президентом и как США причастны к событиям на Майдане

В СБУ до сих пор хранится огромное количество записей, доказывающих участие США в событиях на Майдане в 2014. Об этом в эфире «Звезды» рассказал советник и пресс-секретарь Николая Азарова Сергей Заворотный.

В частности, у спецслужб есть запись переговоров покойного американского сенатора Джона Маккейна и бывшего посла США в Киеве Джеффри Пайетта с Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком. В разговоре сторон также упоминались имена «настоящих лидеров» Майдана - Андрея Парубия и Сергея Пашинского.

Кроме того, Заворотный рассказал, как Петр Порошенко был «избран» вдохновителями госпереворота на пост будущего президента страны.