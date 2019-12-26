Снега нет, надежда есть: Вильфанд о прогнозе погоды в новогоднюю ночь

В Гидрометцентре рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Также Вильфанд ответил на главный вопрос - когда будет снег? Небольшие осадки ожидаются в Москве в понедельник, правда, во вторник потеплеет, температура будет положительной, но надежда на снег в новогоднюю ночь остается, передает его слова РИА Новости.

«Надежда всегда существует, и сейчас она не умирает, потому что, как известно, если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя», - прокомментировал он.

По его словам, в субботу снег припорошит землю, в воскресенье осадков не будет, зато заметно понизится температура, до -5, в понедельник сохранится облачная погода и также понизится температура.

«Это не тот снег, чтобы говорить, что земля покрыта снегом. На лыжах кататься не придется, на санках детей тоже не повозишь», - отметил метеоролог.

Глава Гидрометцентра уже отшучивается по поводу снега в этом году.

«"Скажите, у вас с мясом плохо? Да нет, с мясом-то хорошо, без мяса плохо". И сейчас также: "У вас со снегом плохо? Да нет, со снегом-то хорошо, без снега плохо"», - сказал Вильфанд.

Аномально теплая зима бьет все рекорды. 24 декабря столбики термометров показывали +7,5 градусов. В парках распускаются весенние цветы, набухают почки, искусственный каток на ВДНХ превратился в лужу.