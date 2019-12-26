Россияне назвали Путина политиком года

Владимир Путин стал политиком года для половины жителей страны согласно результатам исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения - его назвали 46% респондентов.

В пятерке оказались Сергей Лавров - 15%, Сергей Шойгу - 10%, Владимир Жириновский - 7% и Дмитрий Медведев - 6%.

Уточняется, что 39% участников опроса затруднялись ответить.

Также в ходе опроса выяснили, кого из политиков россияне готовы пригласить к себе за новогодний стол.

«47% участников не намерены звать никого, 22% - Владимира Путина, 12% - Жириновского, 4% - Медведева», - передает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования.

Всего в опросе ВЦИОМа приняли участие около 1 600 человек в возрасте от 18 лет.