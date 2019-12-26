Шойгу рассказал про оснащение военных баз РФ в Сирии

Военные базы России в Сирии были оснащены по последнему слову техники, заявил Сергей Шойгу на итоговом заседании Общественного совета при Минобороны.

После того как силы коалиции спешно оставили свои базы на восточном берегу Евфрата, туда вошли российские военные.

«С гордостью могу сказать, что им до нас далеко, потому что уходя оттуда, они оставили много чего, если совсем точно - все, кроме личных вещей», - прокомментировал Шойгу.

Он также отметил, что в этом году появилась возможность сравнить их с американскими.

Также Шойгу сообщил, что Минобороны восстановило систему подготовки офицерского состава.