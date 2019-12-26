«Было очень страшно»: школьница из Донбасса рассказала, как ВСУ обстреляли автобус с детьми

Прифронтовой поселок Зайцево в Донбассе война разрезала на две половины - окопы ВСУ находятся прямо в огородах местных жителей. Журналист проекта «WarGonzo» Станислав Обищенко пообщался с самыми юными жителями поселка, некоторые из которых даже не помнят, что такое жизнь не под обстрелами.

Школьница из Зайцево рассказала, как украинские военные обстреливали автобус с детьми.

«Как всегда со школы нас отвозил автобус, и на улице Рыбалко он остановился, чтобы высадить детей. Следующая остановка была наша. И тут мы слышим, как начинают стрелять. И водитель говорит нам, давайте я быстрее поеду, чтобы нормально все было. Он завернул за библиотеку, чтобы в нас ничего не попало, чтобы все было хорошо. Тогда, конечно, было страшно очень. Стреляли пулями, АГСками, было очень страшно. Я не думала, как это. Это был мой первый раз, я никогда не попадала под обстрел. Я даже не знала, как в это время надо реагировать. Но я не растерялась, потому что рядом были учителя и другие дети, и слава Богу все обошлось», - рассказала девочка.

Всего в поселке Зайцево живет 63 ребенка. «Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» проводит проект под названием «Анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке.