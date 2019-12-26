На Филиппинах бушует тайфун «Фанфон»: есть жертвы

На Филиппины 25 декабря обрушился мощный ураган «Фанфон», сообщает AFP. Тайфун двигался со скоростью 195 километров в час. На своем пути шторм выкорчевал деревья, разрушал дома, затапливал улицы и рвал линии электропередач.

Отменены как минимум 60 рейсов, 157 судов не могут выйти в море, пассажиры остаются заблокированы в аэропортах, портах и эвакуационных центрах. Агентство сообщает как минимум о 16 погибших в результате стихии.

Сейчас ураган перемещается с одного острова на другой уже вторые сутки. По прогнозам синоптиков, он покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу.