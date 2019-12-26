Аномальная метель парализовала движение на Алтае

В Алтайском крае из-за сильной метели были экстренно перекрыты дороги федерального и регионального значения для движения всех видов транспорта.

Как сообщают синоптики, местами порывы ветра достигают до 30 метров в секунду, видимость на дорогах - 10-15 метров.

В результате погодной аномалии произошло несколько массовых ДТП, участниками которых стали пять и более машин. Сообщается о нескольких пострадавших.

Также были отменены десятки рейсовых междугородних автобусов.

На данный момент расчисткой снега на трассах занимаются более 400 единиц техники. Проблематично людям передвигаться и в собственных дворах - высота сугробов достигает до трех метров.