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Главный мушкетер страны: Михаилу Боярскому - 70 лет

Наталья Вальханская
05:36 26.12.2019
За плечами у актера 150 ролей в кино и три десятка театральных работ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня юбилей у главного мушкетера страны. Михаилу Боярскому исполняется 70 лет. Его баритон с хрипотцой не спутаешь ни с каким другим голосом, усы и шляпа тоже, по-прежнему, при нем.

Несмотря на то, что родился и вырос Боярский в актерской семье, с детства ему больше по душе была музыка. Он даже учился в школе при консерватории. Однако гены взяли свое и в итоге Боярский поступил в театральный институт.

В кинематографе звездный час для него настал с выходом на экраны фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Сейчас за плечами у актера 150 ролей в кино и три десятка театральных работ. А песни, что он исполняет, знает и любит вся страна.

70 лет сам Михаил Боярский считает уже солидным возрастом, когда больше времени надо проводить в кругу родных и близких. Об этом артист рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Возраст он и есть возраст. Его не нужно скрывать, стесняться его и строить из себя молоденького петушка - нет, все в свое время. Нужно ценить то, что дано тебе богом, наверное это не напрасно и можно подвести какие-то итоги, что то успеть сделать. Учитывая, что времени остается не много, нужно ценить его больше, чем когда либо», - считает народный артист РСФСР.

Тем не менее юбилей Михаил Боярский отметит на сцене. В театре Ленсовета пройдет премьера спекталя «В этом милом старом доме». В нем юбиляр играет со своей женой Ларисой Луппиан.

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