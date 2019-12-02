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Бывшая жена короля Малайзии Воеводина обратилась в полицию из-за угроз сыну

Наталия Майорова
06:56 02.12.2019
Девушка сообщила, что была вынуждена сменить место жительства из-за поступающих угроз.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: rihanapetra Instagram

Обладательница титула «Мисс-Москва - 2015» Оксана Воеводина написала заявление в российскую полицию на экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса, в котором сообщила об угрозах ей и сыну.

По словам Воеводиной, неизвестные предлагают ей прекратить судебную тяжбу с монархом ради безопасности ее и ребенка. Россиянка после развода подала иск против бывшего мужа, в котором требует алименты в размере двух миллионов рублей в месяц, а так же дорогостоящую квартиру в Москве и дом в Лондоне.

Девушка сообщила, что была вынуждена сменить место жительства из-за поступающих угроз.

Известно, что заявление направлено в УВД по Центральному округу Москвы для доследственной проверки, сообщает RT.

Бывшая «Мисс Москва-2015» вышла замуж за 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана 7 июня 2018 года. Церемония была секретной и проведена в традициях ислама. У пары родился сын Леон. Позже, когда стало известно, что король и модель разводятся, Воеводина призналась, что их брак распался, когда она находилась еще на четвертом месяце беременности. 

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