Буйство стилей, жанров и направлений: каким будет финальный концерт участников «Новой Звезды»

На финальном концерте участники «Новой Звезды» обещают исполнить и новые песни, написанные специально для этого проекта, и проверенные временем хиты. Однако уже известные композиции будут исполнены совершенно не так как ранее. Зрителей ожидает невероятное разнообразие костюмов, стилей, жанров и направлений.

За кулисами - нервное напряжение, некоторые конкурсанты принимают успокоительное. Впрочем, волноваться есть от чего. Число участников в этом сезоне выросло, изменился состав жюри, добавилось больше новых песен.

«Мы еще объявляем конкурс по всей стране, когда любой человек, который пишет музыку хоть на Чукотке, может прислать нам свою музыкальную композицию. И эта композиция попадет в ротацию, мы споем ее на финальном концерте», - рассказала креативный продюсер Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» Дарья Пиманова.

Для многих «Новая Звезда» - возможность впервые громко заявить о себе. И каждый намерен бороться до конца.