«Будущее конкурсантов в руках зрителей»: Зара о финальном концерте участников «Новой Звезды»

В последний день 2019 года участники всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» устроят для зрителей настоящий музыкальный марафон. Конкурсанты, прибывшие из всех регионов страны, выступят с финальным концертом. О предстоящем праздничном мероприятии рассказала певица Зара.

«Часто говорят, что в новогоднюю ночь одни и те же артисты. Вот 31 числа на канале "Звезда" 85 потрясающих талантливых музыкантов вы увидите и услышите», - заявила она.

Певица подчеркнула, что каждый сможет отдать голос за понравившегося конкурсанта.