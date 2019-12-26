Путин поручил увеличить субсидии на кинодебюты
Решение было принято после встречи президента с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.
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Владимир Путин поручил увеличить объем субсидий на поддержку кинодебютов с 2020 года. Речь идет о игровых, документальных, анимационных фильмах, созданных выпускниками государственных специализированных вузов.
Так, в течение пяти лет после получения образования бывшие студенты могут претендовать на финансирование своего проекта государством. Причем хронометраж ленты не имеет никакого значения. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.
Ответственным за выполнение задач назначен Дмитрий Медведев.