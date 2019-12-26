Первый пассажирский поезд из Москвы проехал по Крымскому мосту

Первый поезд «Таврия» из Москвы в Крым, отправившийся с Казанского вокзала столицы, проехал по Крымскому мосту.

Пассажиры поезда не спали и с замиранием смотрели в окна, а момент, когда из них стало видно железнодорожную арку моста, путешественники встретили ликованием.

«Звезда» публикует видео из поезда сообщением Москва-Симферополь.

В общей сложности поезд пройдет путь длиной более двух тысяч километров за 33 часа.

Первым пассажирским поездом, выехавшим на железнодорожное полотно Крымского моста стал состав, проследовавший из Санкт-Петербурга в Севастополь. Его пассажиры приехали в конечную точку маршрута утром 25 декабря.