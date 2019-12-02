«Второй день рождения»: пострадавшая в ДТП с автобусом в Забайкалье об аварии

Пострадавшим, которые передвигались в автобусе, попавшем в ДТП в Забайкалье, оказывали помощь проезжавшие мимо люди. Об этом «Звезде» рассказала одна из пассажиров автобуса Олеся Гусевская.

«Очень страшно. Вчера был мой второй день рождения. Мы спали, автобус ехал… Я даже не почувствовала, когда мы летели. Ощутила сильный толчок. Я даже не поняла, что мы упали на крышу автобуса», - рассказала она.

По словам девушки, в результате аварии она оказалась зажата внутри салона. Молодой человек, который ехал вместе с Гусевской, наполовину оказался выброшен из автобуса. Ему помогли выбраться.

«Другие люди тоже помогали. Приехала скорая помощь… Людям, которых вытащили, оказали первую помощь. Те, кто ехали мимо, останавливались и помогали. Спасибо им большое… Очень страшно. Соболезную тем, кто потерял своих родных. Держитесь», - сказала пострадавшая.

Трагедия в Сретенском районе Забайкалья произошла 1 декабря: пассажирский автобус упал в реку. По факту страшной аварии возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Из-за автобус вывернул в сторону и упал на бок.

Местные жители и все неравнодушные люди несут цветы и свечи к установленному на вокзале мемориалу. Рядом с табличкой «Светлая память» горожане установили множество свечей. Здесь же, рядом, они возлагают цветы.

В Забайкалье объявлен траур. По официальным данным погибли 19 человек, среди которых два ребенка.