Ливия официально запросила военную поддержку у Турции

Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Речь идет о поддержке «на суше, море и в воздухе». Об этом РИА Новости сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Источник телеканала Sky News Arabia добавляет, что Триполи среди всего прочего намерен получить от Анкары комплексы ПВО.

12 декабря командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении решающего сражения в Триполи для его освобождения. Сейчас в стране двоевластие. В восточной части заседает избранный жителями парламент под руководством Агили Салеха, а на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия.

Ранее стало известно, что в январе президент Турции Эрдоган направит в парламент запрос на отправку войск в Ливию.