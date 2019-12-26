Турция заявила о готовности направить армию в Ливию
Запрос об отправке турецких войск будет направлен в парламент страны в начале 2020 года.
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Президент Турции Тайип Эрдоган направит в парламент запрос на отправку войск в Ливию. Об этом турецкий лидер сообщил в эфире телеканала NTV.
«Если нам поступит соответствующее приглашение, то мы его примем», - заявил турецкий лидер.
Он отметил, что в отсутствие вышеназванного запроса из Триполи военных Турции в Ливии не будет. Переговоры по этому поводу пройдут в январе.
Эрдоган заверил, что готов оказать любую помощь администрации Триполи, которая «ведет борьбу с мятежным генералом», которого в свою очередь, по словам президента, поддерживают некоторые европейские и арабские страны.