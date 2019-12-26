Турция заявила о готовности направить армию в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган направит в парламент запрос на отправку войск в Ливию. Об этом турецкий лидер сообщил в эфире телеканала NTV.

«Если нам поступит соответствующее приглашение, то мы его примем», - заявил турецкий лидер.

Он отметил, что в отсутствие вышеназванного запроса из Триполи военных Турции в Ливии не будет. Переговоры по этому поводу пройдут в январе.

Эрдоган заверил, что готов оказать любую помощь администрации Триполи, которая «ведет борьбу с мятежным генералом», которого в свою очередь, по словам президента, поддерживают некоторые европейские и арабские страны.