Смерть Галины Волчек почтили минутой молчания в «Современнике»

В «Современнике» объявили минуту молчания в связи со смертью художественного руководителя театра Галины Волчек. После спектакля зрители и артисты почтили память народной артистки СССР.

Как объявил со сцены театра актер Сергей Гармаш, прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в «Современнике».

«Скажу вам слова, в которые я не верю. Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель, наша мама, наше сердце. Сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим», - сказал Гармаш.

Затем артист сообщил, что труппа извиняется, но не сможет выйти на поклон.

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни после госпитализации в больницу из-за воспаления легких.