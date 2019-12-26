Сирия готовит иск против США за разграбление нефти

Власти Сирии готовятся подать иск против США за разграбление нефтяных ресурсов страны. Об этом проинформировала советник Башара Асада Бусейна Шаабан.

Сейчас изучаются варианты того, какие законные меры могут быть приняты на международном уровне.

«Они (США – прим.ред) воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», - высказала официальную позицию Сирии Шаабан в эфире al-Mayadeen.

Она заявила, что территорию страны и ее нефтяные месторождения необходимо освободить от присутствия Штатов.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Америка будет защищать нефтяные месторождения в Сирии и готова ответить силой тем, кто попытается захватить территории.

Как прокомментировали ситуацию в МИД России, вывоз сирийской нефти из страны США незаконен.