После ДТП с автобусом под Липецком возбудили уголовное дело

По факту ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области полиция возбудила уголовное дело. Напомним, в результате аварии погибли два человека, еще 15 пострадали.

«Возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")», - цитирует ТАСС пресс-службу регионального ГУ МВД.

На месте ДТП продолжают работать следственные органы. Авария произошла на трассе М4 «Дон» около населенного пункта Ярлукино Становлянского района. По предварительной информации, автобус опрокинулся из-за наледи на дороге.