«Спасибо за любовь и доверие»: Орбакайте о работе с Галиной Волчек

Певица и актриса Кристина Орбакайте поблагодарила художественного руководителя «Современника» Галину Волчек за предоставленную возможность работать вместе с нею и играть на сцене знаменитого театра. С 2018 года Орбакайте заменила актрису Чулпан Хаматову в главной роли в спектакле «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона,

«Спасибо, моя дорогая, Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моем сердце. Я еще не могу поверить, что не смогу больше вас обнять. Самые глубочайшие соболезнования Денису», - написала певица в Instagram.

Кинорежиссер Денис Евстигнеев - сын Галины Волчек от брака с народным артистом СССР Евгением Естигнеевым.

Как стало известно ранее, власти Москвы поддержат инициативу об увековечивании в столице памяти народной артистки СССР Галины Волчек и установке в честь ее мемориальной доски или памятника. Об этом председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.