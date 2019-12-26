Мединский выразил соболезнования после ухода Волчек

Галина Волчек, наделенная неординарным талантом, прожила яркую и насыщенную жизнь, которую посвятила сцене. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Российская культура понесла невосполнимую утрату — от нас ушла Галина Борисовна Волчек», - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По словам Мединского, Волчек принадлежала к той плеяде мастеров, блестяще владеющих тонкостями ремесла, бережно хранивших традиции русской классической школы, а вместе с тем находившихся в непрерывном поиске новых форм.

«Работы на сцене родного "Современника", которому Галина Волчек отдала свыше шести десятилетий, неизменно становились громким событием в театральной жизни столицы. Как режиссер, она обладала редким даром создавать уникальные актерские ансамбли», - добавил министр культуры.

Владимир Мединский отметил, что худрук «Современника» оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и огромное множество учеников, которые продолжат ее дело и также преданно будут служить искусству, как и она.

«Светлая память об этой выдающейся женщине навсегда останется с нами. Прошу родных и коллег Галины Борисовны принять мои соболезнования», - заключил глава Минкульта РФ.

Худрук «Современника» умерла в четверг в возрасте 86 лет.