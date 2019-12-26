«Все надеялись, что ее поставят на ноги»: Наталья Селезнева о смерти Волчек

Народная артистка РФ Наталья Селезнева в комментарии «Звезде» напомнила о том, что буквально несколько дней назад, 19 декабря, худрук «Современника» Галина Волчек отметила свой день рождения.

«Только что, вы можете себе представить, был день рождения Гали? Она родилась в день святого Николая Угодника. Мы всегда так радовались этому. И вот проходит четыре дня, и ей становится плохо, все хуже. Все были уверены, что ее поднимут, поставят на ноги. Она хорошо выглядела, была красивая, элегантная. И было ощущение, что это случайность. И вот сейчас ее не стало. Я познакомилась с театром "Современник" и очень подружилась с Галей. И с театром. И поняла, что это не театр, а одна большая, очень дружная семья. И Гале многое пришлось пережить, и когда Олег Николаевич ушел во МХАТ. И только с ее мужеством, с ее героизмом, можно было все это пережить и идти дальше, несмотря на болезни. Так сиротеет наша культура», - не сдерживая слез отметила актриса.

Несколько минут назад в «Современнике», по окончании спектакля, была объявлена минута молчания в связи со смертью художественного руководителя театра. Зрители и артисты почтили память народной артистки СССР. Как объявил со сцены актер Сергей Гармаш, прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в «Современнике».