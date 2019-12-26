Названа дата прощания с Галиной Волчек

Прощание с худруком «Современника» Галиной Волчек пройдет 29 декабря в театре, заявил артист Сергей Гармаш после спектакля.

Артисты, ошарашенные известием, не смогли выйти на поклон после спектакля. Однако актеры и зрители почти память скончавшейся народной артистки СССР минутой молчания.

«Наше сердце, сердце этого дома, сердце этого коллектива», – сказал Гармаш о Волчек и объявил минуту молчания.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в столичной клинике, по предварительным данным, от отеков легких и головного мозга после госпитализации несколько дней назад.

По словам гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, смерть артистки стала огромной потерей для отечественной культуры.