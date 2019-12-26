«Невосполнимая утрата»: Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек
Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Genrietta Peryan, Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, которая ушла из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет.
«Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира», - написал градоначальник в своем Twitter.
Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она являлась полным кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреатом Государственной премии СССР (1967) и Премии Президента РФ (2002).