Сокуров о Галине Волчек: удивительный и абсолютно необходимый человек

Кинорежиссер и сценарист, народный артист России Александр Сокуров прокомментировал «Звезде» известия о кончине худрука «Современника» Галине Волчек.

Сокуров рассказал, что всегда испытывал к ней самые теплые и сердечные чувства.

«Абсолютным необходимым человеком была. Мы с ней были знакомы. Так, как, наверно, знаком человек, живущий в Петербурге, с человеком, живущим в Москве. Но у меня к ней самые какие-то сердечные и теплые всегда были чувства, когда мы встречались. Удивительная какая-то простота, безо всякой актерской позы. Чудесный и удивительный человек. Абсолютно необходимый человек», - сказал он.

По словам режиссера, Галина Волчек не показывала свою слабость, у нее не было этой театральной игры на публику, как это бывает в таких кругах.

«Я знал, что она чувствует себя не очень хорошо, и видел это. Но я никак не допускал, что вот это так близко. Она не подавала ни малейшего повода подумать, что она как-то слабеет», - добавил Сокуров. «Сила у нее была большая, мудрость тоже была великая. Несмотря на то, что она в театральном сообществе существовала, она была человеком хорошо понимаемым, по-настоящему авторитетным и сильным человеком в русской театральной среде, в театральной среде Москвы, что бывает тяжело», - заключил режиссер.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет в Москве.