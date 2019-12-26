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Сокуров о Галине Волчек: удивительный и абсолютно необходимый человек

Василиса Морозова
21:56 26.12.2019
Волчек не подавала ни малейшего повода подумать, что она как-то слабеет, рассказал Александр Сокуров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Кинорежиссер и сценарист, народный артист России Александр Сокуров прокомментировал «Звезде» известия о кончине худрука «Современника» Галине Волчек.

Сокуров рассказал, что всегда испытывал к ней самые теплые и сердечные чувства.

«Абсолютным необходимым человеком была. Мы с ней были знакомы. Так, как, наверно, знаком человек, живущий в Петербурге, с человеком, живущим в Москве. Но у меня к ней самые какие-то сердечные и теплые всегда были чувства, когда мы встречались. Удивительная какая-то простота, безо всякой актерской позы. Чудесный и удивительный человек. Абсолютно необходимый человек», - сказал он.

По словам режиссера, Галина Волчек не показывала свою слабость, у нее не было этой театральной игры на публику, как это бывает в таких кругах.

«Я знал, что она чувствует себя не очень хорошо, и видел это. Но я никак не допускал, что вот это так близко. Она не подавала ни малейшего повода подумать, что она как-то слабеет», - добавил Сокуров.

«Сила у нее была большая, мудрость тоже была великая. Несмотря на то, что она в театральном сообществе существовала, она была человеком хорошо понимаемым, по-настоящему авторитетным и сильным человеком в русской театральной среде, в театральной среде Москвы, что бывает тяжело», - заключил режиссер.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет в Москве.

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