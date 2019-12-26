«Великих и любимых становится все меньше»: Ургант об уходе Волчек

Телеведущий Иван Ургант, который является актером по образованию (Иван окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства), опубликовал слова соболезнования в Instagram в связи со смертью художественного руководителя «Современника» Галины Волчек.

«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей. Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало. А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас… Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!», - написал Ургант в соцсети.