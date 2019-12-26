«Горе целого поколения»: соболезнования в связи со смертью Волчек выразила Светлана Немоляева

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отметила, что такие люди, как Галина Волчек, «создали целый пласт российской культуры». Немоляева была знакома с Волчек со школьных лет: когда актриса заканчивала 10-й класс, будущая худрук «Современника» уже училась во МХАТе.

«Мы познакомились с нею в Крыму, в Ялте, на киностудии Ялтинской. Мой папа там снимал картину, ее папа там был, тоже снимал что-то. Не могу сказать, чтобы нас связывала дружба всю жизнь, но когда мы с нею встречались, мы всегда друг другу радовались. И были в очень хороших отношениях доброжелательных», - рассказала актриса «Звезде».

Немоляева пояснила, что она всегда восхищалась Волчек, особенно цельностью ее натуры, даром и талантом актрисы и режиссера, целенаправленностью, преданному служению искусству.

«Я видела ее спектакли и, конечно, ее спектакль с моей подругой Таней Лавровой "Двое на качелях". Это был изумительный спектакль, тогда такой известный. Это просто была такая бомба театральная в хорошем смысле», - вспоминает актриса.

Светлана Немоляева назвала утрату Волчек «горем целого поколения». Актриса выразила соболезнования родным театрального режиссера, отметив, что Галина Борисовна прожила яркую и безупречно талантливую жизнь.

Художественный руководитель театра «Современник», народной артистки СССР Галина Волчек ушла из жизни сегодня в Москве. Ей было 86 лет.