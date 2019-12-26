«Великое поколение уходит»: Шахназаров назвал смерть Волчек потерей для культуры
Народная артистка СССР Галина Волчек была выдающейся женщиной во всех отношениях, поэтому ее уход является огромной потерей для культуры, заявил гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
Он отметил, что сообщения о кончине худрука «Совеременника» его шокировали.
«Огромная потеря для нашей культуры. Я хорошо знал ее, у нас были теплые, очень дружеские отношения. Это была выдающаяся женщина во всех отношениях: как человек, как художник, как актриса, как руководитель театра», - отметил режиссер.
По словам Шахназарова, абсолютно все, что делала Галина Волчек, осталось бесценной работой в искусстве, пишет РИА Новости.
«Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве, роли, театр, это бесценно», - подытожил Карен Шахназаров.
Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.