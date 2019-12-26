«Прощай»: Садальский скорбит в связи со смертью Галины Волчек

Актер Станислав Садальский опубликовал в своем аккаунте Instagram фрагмент интервью Владимира Познера с Галиной Волчек, в котором журналист спрашивает худрука «Современника», что бы она сказала Богу, если бы встретила его. «Спасибо», - ответила на это актриса.

«Прощай... моя молодость», - подписал запись Садальский.

Народная артистка СССР, бессменный руководитель театра «Современник» с 1989 года Галина Волчек умерла в Москве на 87-м году жизни.