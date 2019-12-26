«Она была бабушкой для наших детей»: Максим Галкин о смерти Волчек

Российский юморист Максим Галкин прокомментировал сообщения о смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.

По его словам, народная артистка СССР была не только незаменимой частью «Современника», но другом его семьи и «бабушкой» для детей.

«Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате. Нет слов», - написал юморист в Instagram.

Худрук «Современника» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни после госпитализации из-за воспаления легких.