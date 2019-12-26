В Москве может появиться памятник Галине Волчек

Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР Галины Волчек, заявил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

По его словам, вклад театра «Современник», худруком которого была Волчек, в культуру, жизнь - неоценим. Герасимов рассказал, что был свидетелем постановок театра еще когда он только зарождался, и, «это был свежий ветер, необычный, новое слово в театральном искусстве».

«Потом Галина Волчек возглавила театр, и по сей день он один из самых посещаемых и любимых. Она великий творческий человек, гражданин, обладает всеми титулами, которые позволяют не только поставить памятную доску на дом, где она жила, она достойна большего», - подчеркнул Герасимов.

По поводу установки памятника, необходимо подумать, поскольку непросто найти место, проверить, есть ли возле «Современника» подземные коммуникации, чтобы поставить там, добавил Герасимов.

Депутат отметил, что все предложения и инициативы от труппы театра «будут внимательно рассмотрены с учетом возможностей города», пишет ТАСС.

Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.