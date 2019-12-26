Адвокат: найденные в Мойке останки отправят на экспертизу

В Петербурге были найдены чьи-то останки, но пока не была проведена экспертиза, рассказала «Звезде» адвокат матери погибшей Александра Бакшеева.

«Есть информация, что какие-то были найдены останки, поскольку не была проведена экспертиза, мы не можем с достоверностью утверждать, что это были останки Анастасии, но факт мне известен, что наши останки какие-то», - рассказала Бакшеева.

По словам адвоката, у нее лично информация появилась около двух с половиной часов назад.

«Экспертизы не было, как мы можем утверждать, что это ее останки? Мы можем предположить, потому что такие события недавно произошли. Только из-за этого сейчас. Но нам нужно заключение специалистов увидеть», - добавила защитница.

Ранее появилась информация в местной прессе, что около Юсуповского дворца в Мойке были обнаружены останки. По предварительным данным, это могут быть части тела убитой в ноябре аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По данным следствия историк Олег Соколов убил ее в ночь на 8 ноября и спустя сутки стал избавляться от ее останков, выбрасывая их в реку.