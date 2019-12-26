«Она избрала единственно правильный путь»: Басилашвили о Галине Волчек

Народный артист СССР Олег Басилашвили, который снимался вместе с Галиной Волчек в фильме «Осенний марафон», назвал уход из жизни театрального режиссера большой трагедией. Актер вспомнил о студенческих работах Галины Борисовны в студии Московского Художественного театра. Будущая художественный руководитель театра «Современник» училась на один курс старше его.

«Я помню спектакль, поставленный Олегом Ефремовым на этом курсе, под названием "Вечно живые" по пьесе Розова. С этого и начался театр "Современник". Она там играла маленькую, небольшую роль хлеборезки Нюры. Воровки, порой паразитирующей на чужом горе. Шикарно одетая в норковой шубе, некультурно, плохо говорящая на русском языке, хамка. Вот этот образ я никогда не забуду. Таких людей всегда много. Они и сейчас пытаются диктовать нам свои правила жизни. Но вся жизнь Галины Борисовны была направлена на то, чтобы таких людей становилось гораздо меньше. Поэтому она ярко играла свои отрицательные роли и в кино, и в театре. Она так ярко ставила и свои спектакли, множество спектаклей на сцене театре "Современник", борясь с тем злом, которое ютится почти в каждом из нас. И многого достигла», - поделился Басилашвили со «Звездой».

Актер добавил, что многие сейчас испытывают горькие чувства от ухода Галины Волчек, как любившие ее зрители, так и те, кто с нею работал.

«Я хотел бы воспользоваться этим трагическим случаем и пожелать театру «Современник», который она покинула сейчас, твердости, воли, уверенности в том, что путь, который избрала Галя Волчек вместе с Олегом Ефремовым, - он единственно правильный. Ведь они продолжали идти по этой дороге. Царство ей небесное», - сказал актер.

Художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек не стало сегодня в возрасте 86 лет.