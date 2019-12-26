Была царственной и невероятно аристократичной: ректор ГИТИСа о Галине Волчек
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря, в московской клинике на 87-м году жизни.
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Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский назвал Галину Волчек примером мужества в профессии. Он выразил соболезнования в связи со смертью худрука «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек.
«Мужества при том, что с годами она становилась только красивее и была такой царственной и невероятно аристократичной дамой», - рассказал он.
В беседе с RT он назвал Волчек «совершенно выдающимся человеком».
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря, в московской клинике на 87-м году жизни.