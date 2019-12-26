СМИ назвали предварительную причину смерти Галины Волчек
Худрук «Современника» умерла на в Москве на 87-м году жизни.
© Фото: Genrietta Peryan, Global Look Press
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла от отека головного мозга и легких. Такую информацию со ссылкой на врачей сообщает паблик Mash.
Это произошло вечером в четверг, 26 декабря.
«Развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией», - пишет СМИ.
Накануне Волчек была госпитализирована в больницу с легочным заболеванием.