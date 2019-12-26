Последняя из могикан: Варшавер назвал Волчек уникальным человеком

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер, комментируя смерть худрука «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек, рассказал, что она была великим мастером и уникальным человеком.

«Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан — Галина Борисовна Волчек. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель», - сказал он RT.

По словам Варшавера, «это как удар по голове чем-то мощным», поскольку только что проводили Марка Захарова, а теперь «Современник» «тоже осиротел».

«Да, возраст больший, могла бы жить, она довольна сильный была человек, любящая жизнь, любящая актеров, умеющая многое делать. Очень жаль. Трагедия», - добавил директор «Ленкома».

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни после того, как 23 декабря ее госпитализировали с воспалением легких. Худрук впала в кому, у нее начались осложнения на сердце, отекли конечности, пишет РБК.