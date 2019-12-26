Первые кадры с места аварии с автобусом в Липецкой области

Следовавший по маршруту Москва – Тбилиси рейсовый автобус перевернулся на 356-м километре трассы М4 «Дон» в Липецкой области.

ДТП произошло около 18.40 около населенного пункта Яркино Становлянского района. По данным МЧС РФ, авария случилась из-за нарушения правил дорожного движения. В результате чего два человека погибли, еще 16 пострадали.

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Как РИА Новости рассказали в экстренных службах региона, все погибшие и пострадавшие при опрокидывании автобуса, в том числе водитель транспортного средства, являются гражданами Грузии.