Первые кадры с места аварии с автобусом в Липецкой области
В автобусе, который опрокинулся в Липецкой области, находились граждане Грузии.
© Фото: МЧС России
Следовавший по маршруту Москва – Тбилиси рейсовый автобус перевернулся на 356-м километре трассы М4 «Дон» в Липецкой области.
ДТП произошло около 18.40 около населенного пункта Яркино Становлянского района. По данным МЧС РФ, авария случилась из-за нарушения правил дорожного движения. В результате чего два человека погибли, еще 16 пострадали.
Как РИА Новости рассказали в экстренных службах региона, все погибшие и пострадавшие при опрокидывании автобуса, в том числе водитель транспортного средства, являются гражданами Грузии.