Умерла худрук театра «Современник» Галина Волчек
Художественного руководителя театра «Современник» не стало в возрасте 86 лет.
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Народная артистка СССР, бессменный руководитель театра «Современник» с 1989 года Галина Волчек умерла в Москве на 87-м году жизни.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра «Современник».
Два дня назад театрального режиссера госпитализировали с воспалением легких в Боткинскую больницу.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она являлась полным кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреатом Государственной премии СССР (1967) и Премии Президента РФ (2002).