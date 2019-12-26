Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Липецкой области
По предварительным данным, два человека погибли, еще 15 - пострадали.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Автобус, следовавший по маршруту Москва - Тбилиси, перевернулся на трассе в Липецкой области. По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги.
Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, ДТП произошло на 356 километре трассы М4 «Дон» около населенного пункта Ярлукино Становлянского района.
По данным ТАСС, в результате ЧП погибли два человека, еще 15 пострадали.