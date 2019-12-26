РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархатом
Русская Православная Церковь прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II после признания им раскольнической Православная церковь Украины (ПЦУ).
Подворье Александрийского патриархата находилось при столичном храме Всех святых на Кулишках. Синод РПЦ считает, что Феодор II поддержал раскол украинской церкви.
«Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле», - сказано в постановлении Синода.
Находящиеся в Африке приходы РПЦ будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата. Им придадут ставропигиальный статус, пишет РИА Новости.
Тем временем, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви.