СМИ: музыкант упал под поезд метро в Москве

В Москве на станции «Китай-город» один из пассажиров почувствовал себя плохо. По предварительным данным, у мужчины закружилась голова, после чего он упал с платформы на рельсы перед прибывающий поездом.

Как сообщает «Московский комсомолец», пострадавшим оказался бас-гитарист кавер-группы «Мертвый месяц» Алексей Галыгин. Машинист успел затормозить и остановить состав.

На место ЧП быстро прибыли медики и госпитализировали мужчину в НИИ Склифосовского.