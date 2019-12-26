Захарова: памятник Коневу должен оставаться в Праге

Россия признательна экс-премьеру Словацкой Республики Чарногурскому за предложение выкупить у муниципальных властей Праги 6 памятник маршалу СССР Коневу и установить его в Словакии. Однако считает, что он должен оставаться на том месте, где был установлен исторически - в Праге. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как пояснила Захарова, памятники «сохраняют свой смысл в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены». А тем, кто инициирует кампании по переписыванию истории, не удастся стереть из памяти народа континента благодарность Красной армии за освобождение от нацизма.

В сентябре местные пражские власти приняли постановление о переносе монумента Ивану Коневу - несмотря на протесты местных жителей и мнение президента Чехии Милоша Земана, который призвал сохранить памятник на своем месте.